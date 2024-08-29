Мбаппе взломали хакеры и атаковали Месси

Аккаунт звездного новичка мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в соцсетях подвергся атаке хакеров.

Как сообщается в телеграм-канале «Весь футбол Франции по-русски», злоумышленники от имени французского футболиста начали публиковать оскорбительные посты в адрес «Манчестер Сити» и аргентинского форварда Лионеля Месси, с которым Килиан выступал за «ПСЖ».

Кроме того, в аккаунте было объявлено о выпуске нового токена Mbappe. Спустя некоторое время эта публикация была удалена, а подписчики обрушились с критикой на Мбаппе за обман. Только к утру француз смог вернуть доступ к аккаунту и удалить все провокационные публикации.

Килиан присоединился к «Реалу» этим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение.