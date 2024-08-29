«Реал» может подписать ещё одного футболиста

Мадридский «Реал» может оформить еще один трансфер перед закрытием рынка в Испании.

Как сообщает аккаунт deadlinedaylive, это произойдет только в том случае, если из «королевского» клуба уйдет полузащитник Дани Себальос. Хавбек недоволен своим положением в стане «сливочных» и задумывается о смене клубной прописки.

Себальос является футболистом «Реала» с лета 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2027 году. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в шесть миллионов евро.

В стартовавшем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл одну встречу.