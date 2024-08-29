«Барселона» нацелилась на полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Как информируют СМИ, подписать 32-летнего португальского игрока хотят каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Данилу является игроком парижского гранда с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опытного полузащитника в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции полузащитник поучаствовал в 26 встречах и получил две желтые карточки.