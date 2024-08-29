​«Барселона» впервые за шесть лет выиграла три стартовых матча чемпионата

Каталонская «Барселона» одержала три победы в трёх стартовых матчах начавшегося чемпионата Испании, и это стало лучшим стартом каталонского клуба в чемпионате за последние шесть лет. В последний раз «Барселона» столь успешно стартовала в Ла Лиге в сезоне 2018\2019. Тогда клуб тренировал Эрнесто Вальверде.

Любопытно, что все свои три матча в начавшемся сезоне команда выиграла с одинаковым счётом - 2:1. Биты были «Валенсия», «Атлетик» и «Райо Вальекано», а в следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть в домашнем матче с вернувшимся в высшую лигу «Вальядолидом».