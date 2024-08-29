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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» уступил «Алавесу», проведя час вдесятером

29 Августа 2024 • 00:35 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
Алавес

«Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна принимал «Алавес» в третьем туре Ла Лиги. На игру серьезно повлияло удаление Микеля Оярсабаля за грубую игру против Карлоса Бенавидеса. Даже вдесятером хозяева повели - Серхио Гомес создал момент в штрафной для Браиса Мендеса, а тот не мог промахнуться - 1:0. На 45-й минуте Игор Субельдия схватил соперника за футболку - пенальти. Асьер Вильялибре реализовал стандарт, а голкипер прыгнул не туда.

Во втором тайме у гостей Антонио Мартинес едва не забил, но вратарь в броске перевел мяч в штангу. И все же он использовал свой шанс на 77-й минуте после прострела в штрафную от Карлоса Висенте - 1:2.

«Алавес» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника три балла.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:2Алавес
(1:0) Браис Мендес32'  
  45'Вильялибре Асьер (1:1)
  77'Мартинес Антонио III (1:2)
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  36' 81' (Туррьентес Беньят ( 81') Пачеко Хон  16' 46' (Джон Мартин Висенте ( 46') Хави ЛопеcКубо Такефуса  90'Субименди МартинБраис Мендес 81' (Оласагасти Хон ( 81') Гомес Серхио 81' (Марин Пабло ( 81') Оярсабаль Микель  29'Бекер Шеральдо 66' (Умар Садик ( 66')
Запасные: Урко ГонсалесМуньос АйхенАрамбуру ХонМарреро УнаиФрага АйторМагунаселая ХонСучич Лука
Сивера Антонио  90'Новоа УгоАбкар АбделькабирАдриан ПикаДиарра Мусса 63' (Кике Гарсия ( 63') Гевара АндерБенавидес Карлос 46' (Стоичков Хуан ( 46'  48') Висенте Карлос 90' (Бланко Антонио ( 90') Гуриди ХонРеббах Абдеррахман  49' 70' (Мартинес Антонио III ( 70') Вильялибре Асьер 63' (Санчес Мануэль ( 63'  90')
Запасные: Моуриньо СантьягоРодригес АдрианМартин КарлосТеналья НауэльКонечни ТомасОвоно ХесусРомеро Лука
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Алавес Реал Сосьедад

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