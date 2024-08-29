«Реал Сосьедад» уступил «Алавесу», проведя час вдесятером

«Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна принимал «Алавес» в третьем туре Ла Лиги. На игру серьезно повлияло удаление Микеля Оярсабаля за грубую игру против Карлоса Бенавидеса. Даже вдесятером хозяева повели - Серхио Гомес создал момент в штрафной для Браиса Мендеса, а тот не мог промахнуться - 1:0. На 45-й минуте Игор Субельдия схватил соперника за футболку - пенальти. Асьер Вильялибре реализовал стандарт, а голкипер прыгнул не туда.
Во втором тайме у гостей Антонио Мартинес едва не забил, но вратарь в броске перевел мяч в штангу. И все же он использовал свой шанс на 77-й минуте после прострела в штрафную от Карлоса Висенте - 1:2.
«Алавес» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника три балла.
Протокол игры
|(1:0) Браис Мендес32'
|45'Вильялибре Асьер (1:1)
|77'Мартинес Антонио III (1:2)
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор 36'81' (Туррьентес Беньят (81') •Пачеко Хон 16'46' (Джон Мартин Висенте (46') •Хави Лопеc•Кубо Такефуса• 90'Субименди Мартин•Браис Мендес81' (Оласагасти Хон (81') •Гомес Серхио81' (Марин Пабло (81') •Оярсабаль Микель• 29'Бекер Шеральдо66' (Умар Садик (66')
Сивера Антонио• 90'Новоа Уго•Абкар Абделькабир•Адриан Пика•Диарра Мусса63' (Кике Гарсия (63') •Гевара Андер•Бенавидес Карлос46' (Стоичков Хуан (46') • 48'Висенте Карлос90' (Бланко Антонио (90') •Гуриди Хон•Реббах Абдеррахман 49'70' (Мартинес Антонио III (70') •Вильялибре Асьер63' (Санчес Мануэль (63') 90'
28 августа. Стадион "Реале Арена".
Бан пользователя