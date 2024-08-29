«Реал Сосьедад» уступил «Алавесу», проведя час вдесятером

«Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна принимал «Алавес» в третьем туре Ла Лиги. На игру серьезно повлияло удаление Микеля Оярсабаля за грубую игру против Карлоса Бенавидеса. Даже вдесятером хозяева повели - Серхио Гомес создал момент в штрафной для Браиса Мендеса, а тот не мог промахнуться - 1:0. На 45-й минуте Игор Субельдия схватил соперника за футболку - пенальти. Асьер Вильялибре реализовал стандарт, а голкипер прыгнул не туда.

Во втором тайме у гостей Антонио Мартинес едва не забил, но вратарь в броске перевел мяч в штангу. И все же он использовал свой шанс на 77-й минуте после прострела в штрафную от Карлоса Висенте - 1:2.

«Алавес» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника три балла.