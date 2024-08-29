«Атлетико» так и не вскрыл по правилам оборону «Эспаньола»

В третьем туре чемпионата Испании прилично усилившийся «Атлетико» весь матч давил на позиции «Эспаньола». В начале игры Родриго Рикельме слева выдал пас на Хулиана Альвареса, чей удар в касание с девяти метров сумел парировать вратарь. Еще атака, Сэмюел Лино справа выскочил один на один с голкипером после отличной передачи Родриго де Пауля и пробил в ближнюю штангу. Барриос справа прострелил к воротам, голкипер не сумел на перехвате удержать мяч в руках, Коке сразу переправил сферу к линии, где её успел коснуться ещё и Рикельме. Но здесь был офсайд, гол отменен. Антуан Гризманн не реализовал выход один на один, а ещё арбитры зафиксировали у француза вне игры. Перед финальным свистком хозяева еще раз поразили цель, но у Рикельме был громадный офсайд.

0:0, «Атлетико» набрал пятое очко, а соперник - первое.