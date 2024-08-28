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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леганес» отстоял нули в матче с «Вальядолидом»

28 Августа 2024 • 21:59 Комментировать
Вальядолид
0:0
Леганес
окончен

«Вальядолид» с «Леганесом» пересеклись в матче третьего тура чемпионата Испании. Гости достаточно уверенно оборонялись, при этом сами не особо рвались открывать счет. В итоге явных моментов почти не было. Лучший шанс упустил Рауль Моро, на 38-й минуте пробив в перекладину ворот «Леганеса».

0:0 в итоге, для «Вальядолида» это второе очко, для соперника - пятое.

Протокол игры  
Вальядолид0:0Леганес
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезСанчес ХавьерБойомо ФлавьянРоза ЛукасПерес Кике 62' (Месегер Виктор ( 62') Юрич СтанкоАмалла Селим 90' (Чуки ( 90') Дьедью Амат 62' (Латаса Хуан ( 62') Силла Мамаду 62' (Санчес Иван ( 62') Моро Рауль 81' (Андре Маркос ( 81')
Запасные: Феррейра АндреКёмерт ЭрайМартин МариоКоке ХорхеЧаско РаульМачис ДарвинТоррес Давид
Сориано ХуанРозье ВалентенСаэнс Хорхе  82'Гонсалес Серхио VI  69'Эрнандес Хави VКруз Хуан 66' (Лопес Роберто III ( 66') Неу Иван  46' 85' (Тапия Ренато ( 85') Julian Chicco 71' (Мунир Эль-Хаддади ( 71') Сиссе Сейдуба 65' (Брашанац Дарко ( 65') Франкеза Энрик  17' 46' (Оскар Родригес ( 46'  83') Де ла Фуэнте Мигель
Запасные: _AlvinДмитрович МаркоАрамбарри АритцАльтимира АдриаГарсиа ДиегоПоросо ДжексонРаба Даниэль
28 августа. Стадион "Хосе Сорилья".
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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Леганес

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