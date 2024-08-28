«Леганес» отстоял нули в матче с «Вальядолидом»

«Вальядолид» с «Леганесом» пересеклись в матче третьего тура чемпионата Испании. Гости достаточно уверенно оборонялись, при этом сами не особо рвались открывать счет. В итоге явных моментов почти не было. Лучший шанс упустил Рауль Моро, на 38-й минуте пробив в перекладину ворот «Леганеса».

0:0 в итоге, для «Вальядолида» это второе очко, для соперника - пятое.