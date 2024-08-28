«Леганес» отстоял нули в матче с «Вальядолидом»

«Вальядолид» с «Леганесом» пересеклись в матче третьего тура чемпионата Испании. Гости достаточно уверенно оборонялись, при этом сами не особо рвались открывать счет. В итоге явных моментов почти не было. Лучший шанс упустил Рауль Моро, на 38-й минуте пробив в перекладину ворот «Леганеса».
0:0 в итоге, для «Вальядолида» это второе очко, для соперника - пятое.
Протокол игры
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Санчес Хавьер•Бойомо Флавьян•Роза Лукас•Перес Кике62' (Месегер Виктор (62') •Юрич Станко•Амалла Селим90' (Чуки (90') •Дьедью Амат62' (Латаса Хуан (62') •Силла Мамаду62' (Санчес Иван (62') •Моро Рауль81' (Андре Маркос (81')
Сориано Хуан•Розье Валентен•Саэнс Хорхе• 82'Гонсалес Серхио VI• 69'Эрнандес Хави V•Круз Хуан66' (Лопес Роберто III (66') •Неу Иван 46'85' (Тапия Ренато (85') •Julian Chicco71' (Мунир Эль-Хаддади (71') •Сиссе Сейдуба65' (Брашанац Дарко (65') •Франкеза Энрик 17'46' (Оскар Родригес (46') • 83'Де ла Фуэнте Мигель
28 августа. Стадион "Хосе Сорилья".
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