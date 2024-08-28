«Валенсия» не била по воротам «Атлетика» и проиграла

«Атлетик» с «Валенсией», набравшие одно очко на двоих на старте сезона, пытались добыть первую победу. Баски начали очень резво, но уже после перерыва их запал иссяк. Гости вовсе удивили полным отсутствием ударов в сторону ворот соперника.
На первых минутах Иньяки Уильямс попал в перекладину, а Ойян Сансет наносил удар головой и чудом не открыл счет - промах. На 45-й минуте после подачи Беньят Прадос головой поразил цель - 1:0.
«Атлетик» набрал четыре очка, у соперника - ни одного.
Протокол игры
|(1:0) Прадос Беньят45'
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Adama Boiro79' (Лекуе Иньиго (79') •Хаурегисар Микель•Прадос Беньят 69'70' (Гомес Унаи (70') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян70' (Мартон Хавьер (70') •Джало Альваро58' (Уильямс Нико (58') •Гурусета Горка70' (Весга Микель (70')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри• 90'Таррега Сесар•Москера Кристиан• 26'Васкес Хесус89' (Гомес Даниэль (89') •Ногуэроль Диего Лопес82' (Герра Хавьер (82') •Пепелу82' (Техон Мартин (82') •Гильямон Уго•Риоха Луис•Мир Рафа 23'59' (Алмейда Андре IV (59') •Дуро Уго89' (Корреа Тьерри (89')
28 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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