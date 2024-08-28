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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не била по воротам «Атлетика» и проиграла

28 Августа 2024 • 21:55 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Валенсия
окончен

«Атлетик» с «Валенсией», набравшие одно очко на двоих на старте сезона, пытались добыть первую победу. Баски начали очень резво, но уже после перерыва их запал иссяк. Гости вовсе удивили полным отсутствием ударов в сторону ворот соперника.

На первых минутах Иньяки Уильямс попал в перекладину, а Ойян Сансет наносил удар головой и чудом не открыл счет  - промах. На 45-й минуте после подачи Беньят Прадос головой поразил цель  - 1:0.

«Атлетик» набрал четыре очка, у соперника - ни одного.

Протокол игры  
Атлетик Б1:0Валенсия
(1:0) Прадос Беньят45'  
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльЙерай АльваресAdama Boiro 79' (Лекуе Иньиго ( 79') Хаурегисар МикельПрадос Беньят  69' 70' (Гомес Унаи ( 70') Уильямс ИньякиСансет Ойян 70' (Мартон Хавьер ( 70') Джало Альваро 58' (Уильямс Нико ( 58') Гурусета Горка 70' (Весга Микель ( 70')
Запасные: Горосабел АндониЭррера АндерСеррано НикоЭгилус УнаиАлекс ПадильяБеренгер АлексАрес Малком
Мамардашвили ГеоргийФулкье Димитри  90'Таррега СесарМоскера Кристиан  26'Васкес Хесус 89' (Гомес Даниэль ( 89') Ногуэроль Диего Лопес 82' (Герра Хавьер ( 82') Пепелу 82' (Техон Мартин ( 82') Гильямон УгоРиоха ЛуисМир Рафа  23' 59' (Алмейда Андре IV ( 59') Дуро Уго 89' (Корреа Тьерри ( 89')
Запасные: Iker CordobaХименес РаульМари АльбертоДимитриевски СтолеГасиоровски ЯрекАбахас Родриго
28 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетик Бильбао

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