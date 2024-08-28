«Валенсия» не била по воротам «Атлетика» и проиграла

«Атлетик» с «Валенсией», набравшие одно очко на двоих на старте сезона, пытались добыть первую победу. Баски начали очень резво, но уже после перерыва их запал иссяк. Гости вовсе удивили полным отсутствием ударов в сторону ворот соперника.

На первых минутах Иньяки Уильямс попал в перекладину, а Ойян Сансет наносил удар головой и чудом не открыл счет - промах. На 45-й минуте после подачи Беньят Прадос головой поразил цель - 1:0.

«Атлетик» набрал четыре очка, у соперника - ни одного.