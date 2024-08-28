​«Барселона» «слила» Валле в «Селтик»

Защитник «Барселоны» Алекс Валле продолжит карьеру в Шотландии, каталонцы решили сдать его в аренду «Селтику». При этом Валле продлил и свой основной контракт с «Барселоной» - до 30 июня 2026 года. Соглашение с «Селтиком» также рассчитано до 30 июня, но 2025 года. При этом клуб из Глазго не смог оставить за собой право выкупа игрока, если он придётся ко двору - в любом случае Валле вернётся в «Барселону», на него рассчитывают.

После первых трёх туров нового сезона испанского чемпионата «Барселона» идёт без потерь в турнирной таблице - выиграв все три матча, каталонцы набрали девять очков.