Опытный испанский защитник Маркос Алонсо обрёл новый клуб в мире испанской Примеры. Теперь он будет выступать за «Сельту».

33-летний новичок подписал контракт по схеме «1+1». В «Сельту» он перебрался в статусе свободного агента, так как ранее покинул «Барселону».

Сейчас Transfermarkt оценивает Алонсо в 2 млн евро. Его основное амплуа – левый защитник, но может испанец сыграть и в центре обороны. На протяжении карьеры воспитанник мадридского «Реала» играл за «Болтон», «Фиорнетину», «Сандерленд».

Но самый славный период его карьеры пришёлся на «Челси» в 2016-2022 годах. Самые значимые трофеи Маркоса в составе «синих» - победа в Лиге чемпионов и АПЛ.