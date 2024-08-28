Полузащитник Дани Себальос может покинуть «Реал». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, интерес к футболисту проявляет «Бетис». Этот клуб является родным для Себальоса – именно из стана «бело-зелёных» хавбек уходил в «Реал» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.

В то же время отмечается, что Себальос может рассчитывать и на увеличение игрового времени в «Реале» после того, как Тони Кроос завершил карьеру, а Джуд Беллингем получил травму. Действующий контракт Дани со «сливочными» рассчитан ещё на три сезона – до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.