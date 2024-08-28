За каждый гол Эндрика «Реал» должен платить деньги – названа сумма

В летнее трансферное окно нападающий Эндрик перебрался в «Реал» из «Палмейраса». В соглашении между клубами прописано множество бонусов, за счёт которых сумма сделки может вырасти.

Как сообщает beIN Sports , ссылаясь на Globo, за каждый гол, голевой пас или заработанный пенальти «Реал» должен платить «Палмейрасу» 35 тысяч долларов. Есть и другие пункты – в частности, бразильский клуб может заработать от 500 тысяч до 2 миллионов долларов, если «Реал» с Эндриком выиграет Лигу чемпионов, а игрок попадёт в стартовый состав в нескольких играх турнира.

Также бонусы прописаны за индивидуальные призы, в частности за «Золотой мяч». Речь идёт о сумме от 1 до 2 миллионов долларов.