Анчелотти оценил Вальверде

В трёх стартовых матчах сезона полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил два гола. Комментарий на этот счёт дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Я попросил его забить 30 голов за сезон!» - сказал Анчелотти со смехом на пресс-конференции. «Нет, это шутка. Феде продолжает прогрессировать и с каждым днём становится всё более важным игроком команды. Он уже не просто большой игрок, но и лидер раздевалки, каким и должен быть. Настало время, когда он должен собирать почести таких игроков, как Кроос, Каземиро или Начо».

В четверг, 29 августа, «Реал» сыграет в Ла Лиге против «Лас-Пальмаса».