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Депай близок к переходу в «Райо Вальекано» слухи

28 Августа 2024 • 15:16 Комментировать (1)

Нападающий Мемфис Депай близок к переходу в мадридский «Райо Вальекано». Об этом сообщает Relevo.

Ключевым фактором для успешного заключения сделки может стать тот факт, что нидерландский форвард на данный момент счастлив жить в Мадриде и хотел бы остаться в городе.

После заключенной в понедельник сделки по переходу в клуб в статусе свободного агента колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, президент клуба Рауль Мартин Преса теперь лично работает над подписанием Мемфиса. Ключом к данной сделке может стать продажа нападающего «Райо Вальекано» Рауля де Томаса. За него клуб планирует выручить не менее 5,5 миллиона евро. Но даже если этот трансфер не состоится, то Преса попробует найти возможность подписать Депая в свой клуб.

Прошлым клубом голландца был мадридский «Атлетико», в котором он выступал с января 2023 года и за это время провёл 40 матчей, отметившись 13 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
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GudRus
28 Августа 2024 в 15:58
мда , дожили ....
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