Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил серьёзную травму в последнем матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». В среду каталонский клуб выпустил пресс-релиз, в котором назвал диагноз 17-летнего Берналя. Худшие опасения сбылись.

«Проведённые в среду тесты показали, что у игрока Марка Берналя имеется разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска», - говорится в сообщении «сине-гранатовых».

В ближайшие дни Марк Берналь перенесёт хирургическое вмешательство. После него пресс-служба «Барселоны» обещает предоставить обновлённую информацию.

Отметим, что в трёх стартовых матчах сезона Ла Лиги «Барселона» набрала максимальное количество очков – девять.