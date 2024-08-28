Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о состоянии Алабы

28 Августа 2024 • 14:07 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
1 8.00 X 5.10 2 1.37
29.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о состоянии защитника Давида Алабы. Как известно, австриец восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной ещё в декабре.

«Алаба уже начал бегать. Но нам нужно набраться терпения», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в четверг, 29 августа, - против «Лас-Пальмаса» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:30 по московскому времени.

Добавим, что в двух стартовых турах испанского чемпионата «Реал» набрал четыре очка.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Августа
14:07
Анчелотти высказался о состоянии Алабы
13:57
Анчелотти: «Каждый сезон имеет свои испытания»
13:44
Анчелотти высказался о матче с «Лас-Пальмасом»
13:33
Анчелотти – о Мбаппе: «Ещё рано волноваться»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии Роналду назвал последний клуб в своей карьере ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси Салах установил рекорд в «Ливерпуле»
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны»
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.08.24 в 20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия Валенсия
1.53 4.00 6.00
Видео
28.08.24 в 20:00
Вальядолид Вальядолид
Леганес Леганес
2.17 3.10 3.50
Видео
28.08.24 в 22:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес Алавес
1.61 3.60 5.80
Видео
28.08.24 в 22:30
Атлетико М Атлетико М
Эспаньол Эспаньол
1.36 4.70 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
16:28 · Испания. Ла Лига
«Бетис» нацелился на игрока «Реала» слухи
16:12 · Испания. Ла Лига
За каждый гол Эндрика «Реал» должен платить деньги – названа сумма 1
15:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил Вальверде
15:50 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили выразил благодарность клубу и болельщикам «Валенсии»
15:16 · Испания. Ла Лига
Депай близок к переходу в «Райо Вальекано» 1 слухи
14:29 · Испания. Ла Лига
Сбылись худшие опасения: «Барселона» назвала диагноз Берналя 4 официально
14:25 · Россия. Премьер-лига
Кофрие помешал переходу Дуарте в «Валенсию» слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о состоянии Алабы
13:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Каждый сезон имеет свои испытания»
13:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о матче с «Лас-Пальмасом»
13:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Мбаппе: «Ещё рано волноваться»
13:26 · Испания. Ла Лига
Раскрыто будущее Лунина в «Реале»
12:50 · Испания. Ла Лига
«Это печальная победа»: Флик был расстроен после набора трёх очков
12:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправила защитника в «Селтик» официально
12:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на защитника с ценником 50 миллионов евро
12:01 · Испания. Ла Лига
Дани Ольмо оценил свой дебют за «Барселону»
09:42 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» получил серьёзную травму 7
09:33 · Испания. Ла Лига
Глава «Реала» Перес нашёл нового вратаря
07:49 · Испания. Ла Лига
Педри прокомментировал игру «Барселоны» с Ольмо
03:17 · Испания. Ла Лига
​Флик доволен игрой Ольмо
02:45 · Испания. Ла Лига
​Флик прокомментировал победу «Барселоны»
00:34 · Испания. Ла Лига
Гол Ольмо в дебютном матче позволил «Барселоне» переиграть «Райо Вальекано» 8
27 Августа
23:44 · Испания. Ла Лига
Ольмо дебютировал за «Барселону» официально
22:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» с «Севильей» не порадовали голами
22:00 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем