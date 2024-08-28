Анчелотти высказался о состоянии Алабы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о состоянии защитника Давида Алабы. Как известно, австриец восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной ещё в декабре.

«Алаба уже начал бегать. Но нам нужно набраться терпения», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в четверг, 29 августа, - против «Лас-Пальмаса» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:30 по московскому времени.

Добавим, что в двух стартовых турах испанского чемпионата «Реал» набрал четыре очка.