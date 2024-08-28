Анчелотти: «Каждый сезон имеет свои испытания»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу наступившего сезона. По словам итальянского специалиста, он ожидает новых испытаний.

«Каждый сезон имеет свои испытания. В прошлом сезоне мы нередко побеждали на последних минутах. Это нормально, что каждый год твоей команде приходится сталкиваться с трудностями. У нас много ресурсов, и мы будем обращаться к ротации состава. Когда начнётся Лига чемпионов, календарь будет ещё более плотным. Мы должны это учитывать», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал» проведёт в четверг, 29 августа, - против «Лас-Пальмаса» на выезде.