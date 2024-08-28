Анчелотти высказался о матче с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ближайшего матча чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

«Какую игру я ожидаю? Конкурентную, как и все игры в этой лиге. Жду интенсивности, несмотря на жаркую погоду. Жду открытый футбол, потому что «Лас-Пальмас» любит и хочет так играть», - сказал Анчелотти на пресс-конференции в среду.

Матч между «Лас-Пальмасом» и «Реалом» стартует 29 августа в 22:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.