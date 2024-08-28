Анчелотти – о Мбаппе: «Ещё рано волноваться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ходе пресс-конференции ответил на несколько вопросов о звёздном форварде Килиане Мбаппе.

«Мбаппе прогрессирует. Он работает со смирением и преуспевает. Его адаптация проходит хорошо. Отсутствие голов у Мбаппе в Ла Лиге? В последний раз он забивал 14 августа. Прошло всего две недели. Сейчас ещё рано волноваться – ни нам, ни ему. Он хочет забивать голы», - сказал Анчелотти журналистам.

В настоящий момент «Реал» готовится к гостевому матчу чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Команды сыграют в четверг, 29 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.