Раскрыто будущее Лунина в «Реале»

На днях главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вратарь Андрей Лунин не покинет клуб в летнее трансферное окно. Ожидается, что украинский футболист покинет мадридский клуб через год в статусе свободного агента. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста AS Дани Пейнальдо.

Напомним, что в прошлом году Лунин смог выиграть конкуренцию у Кепы в условиях отсутствия Тибо Куртуа из-за травмы. Когда бельгиец восстановился, он снова стал основным голкипером, а Лунин перешёл на пост вратаря номер два. Украинцу 25 лет, авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.