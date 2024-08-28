«Это печальная победа»: Флик был расстроен после набора трёх очков

Во вторник «Барселона» обыграла на выезде «Райо Вальекано» со счётом 2:1 в матче чемпионата Испании. При этом главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик после набора трёх очков был расстроен из-за серьёзной травмы полузащитника Марка Берналя.

«Это печальная победа, потому что Марк Берналь травмирован, и это выглядит не очень хорошо. Нам нужно посмотреть, насколько серьёзная травма. Мы победили, но в раздевалке никто не радуется. Берналь провёл фантастический матч, хотя ему лишь 17 лет. Это больно», - сказал Флик журналистам.

Следующий матч «Барселона» проведёт 31 августа – против «Вальядолида» на своём поле.