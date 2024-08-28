Защитник каталонской «Барселоны» Алекс Валье продолжит карьеру в чемпионате Шотландии. Футболист будет выступать за «Селтик» на правах аренды до завершения сезона, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что перед оформлением трансфера Валье пролонгировал трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Алекс является воспитанником академии каталонского клуба. В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Леванте». Валье принял участие в 29 поединках второго дивизиона.