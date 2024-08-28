Дани Ольмо оценил свой дебют за «Барселону»

Испанский полузащитник Дани Ольмо высказался о своем дебюте за каталонскую «Барселону».

Напомним, что вчера, 27 августа, в матче третьего тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1) чемпион Европы вышел на замену и отметился победным мячом.

«Я очень хотел дебютировать. И я сделал это непревзойденно. Я чувствовал себя действительно хорошо и возвращаюсь домой счастливым после того, как помог команде на поле, на котором она не побеждала в течение нескольких лет», - приводит слова Ольмо пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что 26-летний футболист в это трансферное окно подписал контракт с «Барселоной» до лета 2029 года.