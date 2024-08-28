Полузащитник «Барселоны» получил серьёзную травму

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Берналь получил повреждение по ходу вчерашнего матча против «Райо Вальекано» (2:1) в рамках третьего тура чемпионата Испании.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, футболист травмировал переднюю крестообразную связку. Из-за повреждения 17-летний игрок рискует пропустить несколько месяцев. Точные сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Берналь является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл три поединка и получил две желтые карточки.