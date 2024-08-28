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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» получил серьёзную травму

28 Августа 2024 • 09:42 Комментировать (2)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Берналь получил повреждение по ходу вчерашнего матча против «Райо Вальекано» (2:1) в рамках третьего тура чемпионата Испании.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, футболист травмировал переднюю крестообразную связку. Из-за повреждения 17-летний игрок рискует пропустить несколько месяцев. Точные сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Берналь является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл три поединка и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Берналь
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Комментарии (2) Все комментарии
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pol-black
28 Августа 2024 в 09:47
очень жаль. сейчас бы ему наигрываться за основу. пусть быстрее восстанавливается!
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Барсафобия
28 Августа 2024 в 10:01
Кадровая ситуация команды просто в ужасающем состоянии, центре защиты только 2 цз Кубарси и Иньиго в опорке только Касадо и непрофильный Педри, хотя бы рад за то что у Педри небольшой ушиб. Придется же кого-то из этих четверых игроков заменить, в матчах до октября, пока ребята не восстановятся, непонятно кто выйдет.
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