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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава «Реала» Перес нашёл нового вратаря

28 Августа 2024 • 09:33 Комментировать

Голкипер «Вальядолида» Карл Хейн может оказаться в мадридском «Реале». Глава «королевского» клуба Флорентино Перес связался с руководством клуба, чтобы обсудить потенциальный переход 22-летнего игрока.

Стоит отметить, что Хейн выступает за «Вальядолид» на правах аренды. Полноценный контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу». Арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца июня следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хейн провел две встречи. Эстонский голкипер пропустил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид Флорентино Перес Карл Хейн ещё теги
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