Педри прокомментировал игру «Барселоны» с Ольмо

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри высказался о гостевой победе над «Райо Вальекано» в рамках третьего тура чемпионата Испании.

«Я знал, что с появлением Ольмо в команде произойдут изменения. Хорошо знаю его по работе в сборной Испании, с ним нашу команду ждет много хорошего. Дани отлично ведет игру», - передает слова полузащитника Jijantes FC.

Напомним, что поединок завершился со счетом 2:1 в пользу каталонского гранда. Ольмо отметился голом в прошедшей встрече.

После трех проведенных туров «сине-гранатовые» набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.