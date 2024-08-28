​Флик доволен игрой Ольмо

Каталонская «Барселона» выиграла в третьем туре испанского чемпионата, но победа далась ей нелегко. К перерыву гранд проигрывал «Райо Вальекано», но сумел забить два мяча во второй половине игры и вырвать победу.

Свой первый гол в составе каталонского суперклуба забил новобранец и чемпион Европы Дани Ольмо. Его успех прокомментировал наставник клуба Ханс-Дитер Флик - он также присоединился к нему совсем недавно:

- Ольмо был очень хорош, он делал то, чего мы и ожидали. Он помогает улучшать комбинационную игру, - цитирует слова немецкого специалиста клубный сайт «Барселоны».

После трёх туров у «Барселоны» девять очков, она лидирует в турнирной таблице.