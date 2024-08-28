​Флик прокомментировал победу «Барселоны»

Каталонская «Барселона» выиграла в третьем туре испанского чемпионата, но победа далась ей нелегко. К перерыву гранд проигрывал «Райо Вальекано», но сумел забить два мяча во второй половине игры и вырвать победу. Наставник «Барсы» Ханс Флик прокомментировал успех своих подопечных, дав понять, что в перерыве ему пришлось подгонять их:

- Я сказал, что выкладываясь на 80 процентов, они не смогут победить, И во второй половине игры мы контролировали мяча намного лучше, - цитирует слова Флика клубный сайт «Барселоны».

После трёх туров у «Барселоны» девять очков, она лидирует в турнирной таблице.