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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Флик прокомментировал победу «Барселоны»

28 Августа 2024 • 02:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» выиграла в третьем туре испанского чемпионата, но победа далась ей нелегко. К перерыву гранд проигрывал «Райо Вальекано», но сумел забить два мяча во второй половине игры и вырвать победу. Наставник «Барсы» Ханс Флик прокомментировал успех своих подопечных, дав понять, что в перерыве ему пришлось подгонять их:

- Я сказал, что выкладываясь на 80 процентов, они не смогут победить, И во второй половине игры мы контролировали мяча намного лучше, - цитирует слова Флика клубный сайт «Барселоны».

После трёх туров у «Барселоны» девять очков, она лидирует в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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