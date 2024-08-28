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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Ольмо в дебютном матче позволил «Барселоне» переиграть «Райо Вальекано»

28 Августа 2024 • 00:34 Комментировать (3)
Райо Вальекано
1:2
Барселона

В третьем туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Райо Вальекано», который в последних матчах стал крепким орешком для каталонцев. Вот и сегодня на 10-й минуте мадридцы повели - Альваро Гарсия отпасовал в падении с правой стороны поля, и Унаи Лопес без помех пробил в правый же угол, а мяч с рикошетом от голкипера проделал себе путь в ворота - 1:0.

«Барселона» атаковала и обостряла на протяжении всего поединка, но реальная острота начала появляться в заключительной трети. Быстро разыграла «Барселона» штрафной удар из центра поля, и издали ударил новичок Дани Ольмо - мяч ударился об перекладину и отскочил за лицевую. Еще атака гостей, Рафинья Диас с левого полуфланга отдал пас низом к центру на Педри, который совладал с обработкой и оправил мяч поражать правый угол - 1:1.  На 71-й минуте поразыгрывала «Барселона» на правом крыле атаки, Ламин Ямаль нанёс удар в левый угол, вратарь парировал, а из района левого угла вратарской Роберт Левандовски добил мяч в сетку. 1:2? Как бы не так, фол в нападении усмотрел ВАР. Еще 11 минут, и «Барселона» забила по правилам - получил Ольмо пас на правом полуфланге от Ямаля и из пределов штрафной площади загнал мяч в левый угол ворот хозяев. Гол новичка и 1:2.

«Барселона» с 9 очками вышла в единоличные лидеры, у соперника четыре пункта.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:2Барселона
(1:0) Лопес Унаи9'  
  60'Педри (1:1)
  82'Ольмо Дани (1:2)
Карденас ДаниБалью ИванЛежён ФлорьянМумин Абдул  71'Эспино АльфонсоЛопес Унаи 56' (Эмбарба Адриан ( 56') Валентин Оскар 68' (Чаваррия Пеп ( 68') Де Фрутос Хорхе 64' (Гумбау Херард ( 64') Паласон Иси  45'Гарсия Альваро Ривера 56' (Сисс Пате ( 56'  88') Камелло Серхио 64' (Нтекья Ранди ( 64')
Запасные: Этьен Это'ОДиас ПедроФернандес ПелайоТрехо ОскарБаталья АугустоЭрнандес АриданеРациу Андрей
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесМартин Жерар 65' (Бальде Алехандро ( 65') Берналь Марк  90'Педри 90' (Лопес Фермин ( 90') Ямаль Ламин 90' (Виктор Пау ( 90') Рафинья ДиасТоррес Ферран 46' (Ольмо Дани ( 46') Левандовски Роберт
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерФорт ЭкторДомингес СерхиКуэнка АндресТорре Пабло
27 августа. Стадион "Кампо де Вальекас".
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано

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Комментарии (3) Все комментарии
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Forza Scuadra Azurra
28 Августа 2024 в 01:42
Красава Ольмо, какой гол положил! Более успешного дебюта и не придумать. Этот скромняга с нордической внешностью сыграл важную роль в победном выступлении Испании на Евро🇪🇸⚽Для Барселоны это одно из лучших приобретений за последние годы. Флик неплохо начал у руля сине-гранатовых, три победы подряд с одинаковым счётом 2:1, символично смотрятся. Работы еще непочатый край , но уже что-то вырисовывается, на игру его Барсы интереснее смотреть, чем на команду Хави, хотя еще рано делать выводы. Будем дальше смотреть.
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Ceroki
28 Августа 2024 в 00:53
Рафинья становиться очень важным игроком , наожидал что он так прытко начнет сезон , более тоньше стал играть, и умнее , не заигрывается , не передерживает как Неймарчик .
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Ceroki
28 Августа 2024 в 00:50
Левандовски меня продолжает нереально выбешивать , я думаю что если бы не Флик то его бы списали . Ольмо с отличным дебютом .
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