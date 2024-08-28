Гол Ольмо в дебютном матче позволил «Барселоне» переиграть «Райо Вальекано»

В третьем туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Райо Вальекано», который в последних матчах стал крепким орешком для каталонцев. Вот и сегодня на 10-й минуте мадридцы повели - Альваро Гарсия отпасовал в падении с правой стороны поля, и Унаи Лопес без помех пробил в правый же угол, а мяч с рикошетом от голкипера проделал себе путь в ворота - 1:0.

«Барселона» атаковала и обостряла на протяжении всего поединка, но реальная острота начала появляться в заключительной трети. Быстро разыграла «Барселона» штрафной удар из центра поля, и издали ударил новичок Дани Ольмо - мяч ударился об перекладину и отскочил за лицевую. Еще атака гостей, Рафинья Диас с левого полуфланга отдал пас низом к центру на Педри, который совладал с обработкой и оправил мяч поражать правый угол - 1:1. На 71-й минуте поразыгрывала «Барселона» на правом крыле атаки, Ламин Ямаль нанёс удар в левый угол, вратарь парировал, а из района левого угла вратарской Роберт Левандовски добил мяч в сетку. 1:2? Как бы не так, фол в нападении усмотрел ВАР. Еще 11 минут, и «Барселона» забила по правилам - получил Ольмо пас на правом полуфланге от Ямаля и из пределов штрафной площади загнал мяч в левый угол ворот хозяев. Гол новичка и 1:2.

«Барселона» с 9 очками вышла в единоличные лидеры, у соперника четыре пункта.