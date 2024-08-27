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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ольмо дебютировал за «Барселону» официально

27 Августа 2024 • 23:44 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Барселона
1 5.00 X 3.85 2 1.73
2-й тайм

Летний новичок «Барселоны» Дани Ольмо дебютировал за свой новый клуб. Это случилось в вечернем матче вторника в рамках третьего тура испанской Примеры. «Барселона» в этом поединке гостит в Мадриде у «Райо Вальекано».

Чемпион Европы Ольмо вышел на поле почти на самом старте второго тайма. Ханс-Дитер Флик выпустил его вместо Феррана Торреса.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Райо Вальекано» - «Барселона» проводит наш портал. По итогу первого тайма каталонский клуб сенсационно проигрывает с минимальным счётом. В первом тайме на девятой минуте вперёд «Райо» вывел Унаи Лопес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Ольмо

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