«Мальорка» с «Севильей» не порадовали голами

Неважно стартовавшие в новом сезоне «Мальорка» и «Севилья» провели интересный матч третьего тура. Команды искали счастье в атаке и нечасто нарушали правила. Суммарно соперники нанесли десяток ударов в створ, но реальной опасности было мало. Ведат Мурики в середине второго тайма едва не открыл счет, но выручил голкипер. А в следующей атаке уже Саму Кошта был близок к голевому успеху, но оказался в офсайде. На 90-й минуте Сауль наговорил лишнего арбитру и был удален.
0:0 в итоге и по два очка у каждой команды.
Протокол игры
Рикельме Леонардо•Маффео Пабло•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Мохика Хоан•Саму Кошта•Ману Морланес73' (Маскарель Омар (73') •Дардер Серхи83' (Доменек Марк (83') •Санчес Антонио65' (Асано Такума (65') •Мурики Ведат82' (Пратс Абдон (82') •Ларин Кайл65' (Родригес Даниэль I (65')
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель•Баде Луак•Гудель Неманья70' (Навас Хесус (70') •Педроса Адриа•Ньигес Сауль• 90'Самби Локонга Альберт-Мбойо62' (Берналь Исаак Ромеро (62') •Соу Джибрил• 88'Лукебакио Доди70' (Маркан Маркос (70') •Ихеаначо Келечи62' (Хуанлу Санчес (62') •Эджуке Чидера90' (Агум Люсьен (90')
27 августа. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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