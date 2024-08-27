«Мальорка» с «Севильей» не порадовали голами

Неважно стартовавшие в новом сезоне «Мальорка» и «Севилья» провели интересный матч третьего тура. Команды искали счастье в атаке и нечасто нарушали правила. Суммарно соперники нанесли десяток ударов в створ, но реальной опасности было мало. Ведат Мурики в середине второго тайма едва не открыл счет, но выручил голкипер. А в следующей атаке уже Саму Кошта был близок к голевому успеху, но оказался в офсайде. На 90-й минуте Сауль наговорил лишнего арбитру и был удален.

0:0 в итоге и по два очка у каждой команды.