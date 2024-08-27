Левандовски, Рафинья и Ямаль – в старте «Барселоны» на матч с «Райо Вальекано»

На неделе проходит третий по счёту тур нового сезона испанской Примеры. В одном из поединков мадридский «Райо Вальекано» принимает дома «Барселону».

Каталонский клуб назвал состав на матч, который стартует уже в ближайший час. Выглядит он следующим образом:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин, Берналь, Рафинья, Педри, Ямаль, Левандовски, Торрес.

Напомним, что «Барса» по итогу первых двух туров идёт на третьем месте турнирной таблицы с шестью баллами. Коллектив Ханса-Дитера Флика имеет в активе две победы.

Текстовую трансляцию матча «Райо» и «Барселоны» проведёт наш портал.