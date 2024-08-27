«Атлетико» Мадрид ищет полузащитника

Главный тренер «Атлетико» Мадрид» Диего Симеоне рассказал, что клуб ищет полузащитника. Наставник «матрасников» отметил, что это будет аренда.

«Будет ещё одно приобретение», - передаёт слова аргентинца журналист Фабрицио Романо. Что это будет за игрок, не уточняется.

В данное трансферное окно мадридский клуб провёл широкую трансферную кампанию, подписав игроков во все линии поля. Если говорить о центре поля, то «Атлетико» приобрёл в эту зону Конора Галлахера из лондонского «Челси», а также из аренды вернулись Сауль Ньигес и Артур Вермерен.

Команда Диего Симеоне после двух матчей делит четвертое место в турнирной таблице.