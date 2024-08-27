Винисиус высказался о желании выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус высказался о возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

Бразилец отметил, что у него есть в качестве примера много соотечественников, которые выигрывали награды, среди которых Кака, Роналдо, который дважды становился её победителем, а также Роналдиньо и Ривалдо.

«Но, без сомнения, Роналдо и Роналдиньо — те, с кем я ближе всего, кто каждый день говорит мне, что я должен выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Винисиуса CNN.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.