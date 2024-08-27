Винисиус: Мне нравится стиль Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус высказался о своём новом олноклубнике Килиане Мбаппе.

Бразилец отметил, что ему нравится стиль француза, и он очень воодушевлен тем, что они смогут сделать на поле в нынешнем сезоне.

«Теперь, с приходом Мбаппе, все говорят, мы можем стать неудержимы, но теперь нам необходимо максимально выкладываться на тренировках и стараться как можно быстрее наладить взаимодействие друг с другом», — приводит слова Винисиуса CNN.

Напомним, что 25-летний нападающий пополнил ряды мадридского клуба в летнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2029 года.

Мбаппе уже принял участие в трех играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом.