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Винисиус: Мне нравится стиль Мбаппе

27 Августа 2024 • 15:13 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
1 1.68 X 3.55 2 5.80
28.08 22:30

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус высказался о своём новом олноклубнике Килиане Мбаппе.

Бразилец отметил, что ему нравится стиль француза, и он очень воодушевлен тем, что они смогут сделать на поле в нынешнем сезоне.

«Теперь, с приходом Мбаппе, все говорят, мы можем стать неудержимы, но теперь нам необходимо максимально выкладываться на тренировках и стараться как можно быстрее наладить взаимодействие друг с другом», — приводит слова Винисиуса CNN.

Напомним, что 25-летний нападающий пополнил ряды мадридского клуба в летнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2029 года.

Мбаппе уже принял участие в трех играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛАВЕС
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