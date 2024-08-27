Винисиус: «Дорожу каждым моментом в «Реале», как последним»

«Я всегда мечтал играть здесь. Поэтому дорожу каждым моментом в «Реале», как последним. Любой футболист хочет побеждать в составе сильнейшего клуба мира. Мне сейчас 24 года, я хочу продолжать в том же духе и творить историю. Не каждый получает такой шанс», - передает слова бразильского нападающего CNN.