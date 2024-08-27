Винисиус: «Дорожу каждым моментом в «Реале», как последним»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями от выступления за «королевский» клуб.
«Я всегда мечтал играть здесь. Поэтому дорожу каждым моментом в «Реале», как последним. Любой футболист хочет побеждать в составе сильнейшего клуба мира. Мне сейчас 24 года, я хочу продолжать в том же духе и творить историю. Не каждый получает такой шанс», - передает слова бразильского нападающего CNN.
Винисиус является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» в этом году. В прошлом сезоне бразилец вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
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