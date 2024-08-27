Каталонская «Барселона» зарегистрировала полузащитника Дани Ольмо.

Испанский футболист впервые попал в заявку каталонской команды на официальный матч. Сегодня, 27 августа, он может дебютировать за «сине-гранатовых» в матче третьего тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды «Барселоны» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2031 года. По данным СМИ, каталонский клуб заплатил «РБ Лейпцигу» 55 миллионов евро за чемпиона Европы.

Поединок между «Райо Вальекано» и «Барселоной» начнётся в 22:30 по московскому времени.