Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина

Нападающего «Аль-Хиляля» Неймара не стоит ждать в каталонской «Барселоне», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По информации источника, против возвращения звездного бразильца выступил главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист не уверен в физической готовности игрока помочь команде после тяжелой травмы. Неймар не появлялся на поле с октября прошлого года. По мнению Флика, команде нужен другой футболист. Он отдает предпочтение трансферу Федерико Кьезы из «Ювентуса».

Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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