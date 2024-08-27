В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси

Нападающий Ансу Фати, вернувшийся в «Барселону» из аренды, узнал свой игровой номер на новый сезон.

Как информирует газета Marca, каталонский клуб решил не отбирать у 21-летнего воспитанника «десятку», под которой ранее выступал за «сине-гранатовых» звездный аргентинец Лионель Месси.

В прошлом сезоне Ансу поиграл на правах аренды за английский клуб «Брайтон». Нападающий принял участие в 19 поединках Премьер-лиги, записав себе в актив два забитых мяча.

Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.