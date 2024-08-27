Экс-вратарь «Барселоны» Браво завершил карьеру

Опытный чилийский вратарь Клаудио Браво объявил об уходе из футбола в возрасте 41 года. Об этом он сообщил посредством социальных сетей.

«Я завершаю профессиональную карьеру. Это хорошо обдуманное решение. Пришло время начать новый этап в жизни. Хочу, чтобы он был таким же успешным, как моя карьера в футболе», - говорится в публикации вратаря.

Напомним, что за свою длительную карьеру Браво поиграл за такие клубы, как «Коло-Коло», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити» и «Бетис». В составе сборной Чили Клаудио провел 145 поединков, в которых пропустил 165 мячей.