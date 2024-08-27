Экс-защитник «Барселоны» переходит в «Сельту»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо может перебраться в другой испанский клуб – «Сельту». Об этом посредством социальных сетей информирует Фабрицио Романо.

Ожидается, что в ближайшем будущем опытный защитник должен приехать в Виго для прохождения медицинского осмотра и оформления сделки. «Сельта» подпишет Маркоса в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Алонсо поучаствовал всего в пяти играх, не отметившись голевыми действиями.

В настоящий момент «Сельта» с шестью баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.