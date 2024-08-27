Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Представитель Неймара назвал неуважением новость о «Барселоне»

27 Августа 2024 • 08:46 Комментировать

В прессе появилась информация о желании звездного нападающего Неймара вернуться в каталонскую «Барселону». Представитель бразильского игрока отреагировал на эту новость.

«Публикации о желании Неймара перейти в «Барсу» - вранье и большое неуважение к «Аль-Хилялю», а также к самому футболисту. У Неймара действующий контракт с клубом, его все устраивает. Уже скоро он должен вернуться на поле», - приводятся слова представителя в соцсетях Фабрицио Романо.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом прошлого года. Из-за травмы «крестов» нападающий не выходил на поле с октября 2023-го.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Неймар трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.08.24 в 20:00
Мальорка Мальорка
Севилья Севилья
2.12 3.20 3.50
Видео
27.08.24 в 22:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Барселона Барселона
4.10 3.85 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Августа
09:51 · Германия. Бундеслига
Вермирен прокомментировал переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико»
09:29 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» и «РБ Лейпциг» оформили трансфер официально
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет подписать ещё одного игрока «Манчестер Сити»
09:17 · Испания. Ла Лига
Экс-защитник «Барселоны» переходит в «Сельту»
08:46 · Испания. Ла Лига
Представитель Неймара назвал неуважением новость о «Барселоне»
08:34 · Испания. Ла Лига
Названа сумма, какую «Реал» заработал при Пересе на продаже молодых футболистов
08:21 · Германия. Бундеслига
«Барселона» решила перехватить игрока у «Баварии»
02:45 · Испания. Ла Лига
Ким Кардашьян посетила матч «Реала»
00:34 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил «Сельте» четвёртый, победный гол на 90+10-й минуте
26 Августа
22:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» арендовал полузащитника «Атлетико» официально
17:05 · Италия. Серия А
«Барселона» не сможет осуществить трансфер Кьезы
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Валенсия» хочет арендовать Алексиса Дуарте слухи
16:16 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес стал игроком «Райо Вальекано» официально
14:47 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили пополнил ряды «Ливерпуля» слухи
12:54 · Испания. Ла Лига
Эндрик оставил послание критикам после победы «Реала» 2
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне выбрал для Альвареса две позиции в «Атлетико»
11:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправила своего футболиста в «Атлетико» официально
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Трент выглядел несчастным, а Слот наслаждался победой на «Энфилде»: о чём пишут мировые СМИ после прошедших туров
11:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о трансфере Витора Роке официально
10:51 · Испания. Ла Лига
Гризманн прокомментировал свой гол «Жироне»
10:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на стадионе «Реала» 1
10:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заключить новый выгодный контракт
09:47 · Испания. Ла Лига
Эндрик прокомментировал дебют за «Реал»
09:32 · Испания. Ла Лига
Эндрик забил один гол и стал рекордсменом «Реала»
08:48 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о дебюте Галлахера в «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем