Представитель Неймара назвал неуважением новость о «Барселоне»

В прессе появилась информация о желании звездного нападающего Неймара вернуться в каталонскую «Барселону». Представитель бразильского игрока отреагировал на эту новость.
«Публикации о желании Неймара перейти в «Барсу» - вранье и большое неуважение к «Аль-Хилялю», а также к самому футболисту. У Неймара действующий контракт с клубом, его все устраивает. Уже скоро он должен вернуться на поле», - приводятся слова представителя в соцсетях Фабрицио Романо.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом прошлого года. Из-за травмы «крестов» нападающий не выходил на поле с октября 2023-го.
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