Представитель Неймара назвал неуважением новость о «Барселоне»

«Публикации о желании Неймара перейти в «Барсу» - вранье и большое неуважение к «Аль-Хилялю», а также к самому футболисту. У Неймара действующий контракт с клубом, его все устраивает. Уже скоро он должен вернуться на поле», - приводятся слова представителя в соцсетях Фабрицио Романо.