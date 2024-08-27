Названа сумма, какую «Реал» заработал при Пересе на продаже молодых футболистов

Стало известно, сколько заработал президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на продаже молодых футболистов. Эту информацию опубликовали журналисты Sport.es.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб обогатился на трансферах молодежи на 300 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне мадридский гранд стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Команду возглавляет известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

В новом сезоне чемпионата Испании команда стартовала с ничьей и победы. После двух туров «сливочные» с четырьмя баллами занимают пятое место в турнирной таблице.