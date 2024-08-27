Ким Кардашьян посетила матч «Реала»

Мадридский «Реал» славно провёл второй свой матч в начавшемся сезоне испанского чемпионата, команда обыграла «Вальядолид» со счётом 3:0. Среди гостей, которые внимательно следили за событиями игры из VIP-ложи «Сантьяго Бернабеу», была и знаменитая Ким Кардашьян, известная актриса и модель из Соединённых Штатов Америки.

Она стала почётным гостем Флорентино Переса, могущественного президента мадридского клуба, не преминув сделать, конечно же, и фото рядом с владельцем «Реала».

В следующем туре мадридцы сыграют с «Лас-Пальмасом» на Канарских островах. Это случится 29 августа.