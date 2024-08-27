«Вильярреал» забил «Сельте» четвёртый, победный гол на 90+10-й минуте

Третий тур чемпионата Испании стартовал в понедельник, что бывает крайне редко. И поединок «Вильярреал» - «Сельта» также стоял особняком в плане интриги и реализации моментов.

Уже на 12-й минуте Альфонсо Гонсалес должен был открывать счет, но после его удара мяч выбит с линии ворот, вот только Борха Иглесиас все же доставил мяч по назначению - 0:1. На 26-й минуте Херард Морено создал момент для Серхи Кардоны, которому осталось попасть в угол ворот - 1:1. Тут же Оскар Мингеса прямым ударом со штрафного поразил ворота хозяев. Йереми Пино едва не забил головой, но штанга.

А вот Тьерно Барри на 60-й минуте выиграл воздух и поразил цель - 2:2. Тут же активность Николя Пепе вынудила защитника гостей Жаилсона срезать мяч в свои ворота. Но «субмарина» вела не так долго - Карл Старфельт ударом головой сделал счет 3:3. На 89-й минуте Санти Комесанья завершил атаку голом, но был офсайд. Еще момент - Анастасиос Дувикас зарядил в штангу. На восьмой, последней из добавленных минуте Тьерно Барри заработал пенальти. Даниэль Парехо не смог переиграть вратаря с 11 метров, но был точен на добивании - 4:3.

«Вильярреал» лидирует с 7 очками, соперник - идет следом (6).