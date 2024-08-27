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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» забил «Сельте» четвёртый, победный гол на 90+10-й минуте

27 Августа 2024 • 00:34 Комментировать
Вильярреал
4:3
Сельта
окончен

Третий тур чемпионата Испании стартовал в понедельник, что бывает крайне редко. И поединок «Вильярреал» - «Сельта» также стоял особняком в плане интриги и реализации моментов.

Уже на 12-й минуте Альфонсо Гонсалес должен был открывать счет, но после его удара мяч выбит с линии ворот, вот только Борха Иглесиас все же доставил мяч по назначению - 0:1. На 26-й минуте Херард Морено создал момент для Серхи Кардоны, которому осталось попасть в угол ворот  - 1:1. Тут же Оскар Мингеса прямым ударом со штрафного поразил ворота хозяев. Йереми Пино едва не забил головой, но штанга.

А вот Тьерно Барри на 60-й минуте выиграл воздух и поразил цель - 2:2. Тут же активность Николя Пепе вынудила защитника гостей Жаилсона срезать мяч в свои ворота. Но «субмарина» вела не так долго - Карл Старфельт ударом головой сделал счет 3:3. На 89-й минуте Санти Комесанья завершил атаку голом, но был офсайд. Еще момент - Анастасиос Дувикас зарядил в штангу. На восьмой, последней из добавленных минуте Тьерно Барри заработал пенальти. Даниэль Парехо не смог переиграть вратаря с 11 метров, но был точен на добивании - 4:3.

«Вильярреал» лидирует с 7 очками, соперник - идет следом (6).

Протокол игры  
Вильярреал4:3Сельта
  12'Иглесиас Борха (0:1)
(1:1) Кардона Серхи26'  
  31'Мингеса Оскар (1:2)
(2:2) Барри Тьерно60'  
(3:2) Жаилсон Маркес64'  
  80'Старфельт Карл (3:3)
(4:3) Парехо Даниэль90'  
Конде ДиегоФемения Кико  55'Эрик-Бертран Байи 58' (Коста Логан ( 58') Альбиоль Рауль  81'Кардона СерхиПино Йереми 59' (Барри Тьерно ( 59') Комесанья СантиПарехо ДаниэльБаэна Алекс 72' (Гуйе Папе ( 72'  85') Морено Херард 46' (Перес Айосе ( 46') Данджума Арно 59' (Пепе Николя ( 59'  90')
Запасные: Камбвала ВиллиЖуниор ЛуисТеррац РамонНаварро ПауАхомаш ИльясСола Арнау
Вильяр ИванМанкильо Хави 70' (Сведберг Виллиот ( 70'  88') Старфельт КарлЖаилсон МаркесМингеса ОскарКаррейра Серхио 58' (Альварес Уго ( 58'  90') Илайш Мориба  53' 58' (Пейнадо Франсиско ( 58') Родригес ДамианГонсалес Альфонсо 70' (Аспас Яго ( 70') Бамба ДжонатанИглесиас Борха 74' (Дувикас Анастасиос ( 74')
Запасные: Сотело ХьюгоГуаита ВисентеАйду ДжозефДуран ПаблоВидаль МаркРодригес ХавиДомингес Карлос
26 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Сельта Вильярреал

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