33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес пополнил ряды «Райо Вальекано» на правах свободного агента, об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.

Последним клубом Родригеса был бразильский «Сан-Паулу», за который он выступал на протяжении последнего года и с которым он прекратил сотрудничество в конце июля.

Ранее колумбиец уже выступал в Ла Лиге: он играл за мадридский «Реал». Также он в своей карьере он выступал за «Порту», «Монако», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Эвертон» и греческий «Олимпиакос».