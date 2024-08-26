Эндрик оставил послание критикам после победы «Реала»

«Реал» одержал победу, мы все довольны. Мои родные вместе со мной, они знают, как я много работал. Они прошли вместе со мной все испытания. Хейтеры критиковали меня, мою семью и моя девушку. Мы преодолели многое, чтобы ощутить этот момент – дебют на «Сантьяго Бернабеу», - цитирует 18-летнего бразильского форварда пресс-служба «королевского» клуба.