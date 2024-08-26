Симеоне выбрал для Альвареса две позиции в «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поведал о том, как может играть новичок команды Хулиан Альварес.
«Хулиан способен играть на позиции «девятки». Также он может действовать как второй форвард. Альварес хорош на обоих этих позициях. В нашей команде есть футболисты, которые имеют разные и взаимодополняющие характеристики. Мне нужно понять, как их адаптировать», - передает слова специалиста Atletico Univers.
24-летний аргентинский нападающий перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити». Сумма сделки составила 75 + 20 миллионов евро. Игрок подписал шестилетний контракт.
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