Симеоне выбрал для Альвареса две позиции в «Атлетико»

«Хулиан способен играть на позиции «девятки». Также он может действовать как второй форвард. Альварес хорош на обоих этих позициях. В нашей команде есть футболисты, которые имеют разные и взаимодополняющие характеристики. Мне нужно понять, как их адаптировать», - передает слова специалиста Atletico Univers.