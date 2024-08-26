Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отправила своего футболиста в «Атлетико» официально

26 Августа 2024 • 11:48 Комментировать

Защитник Клеман Ленгле перешел из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», французский игрок будет выступать за «матрасников» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В сезоне-2023/2024 Клеман играл в аренде за бирмингемскую «Астон Виллу». Защитник принял участие в 25 поединках и сделал результативную передачу.

После двух проведенных туров чемпионата Испании «Атлетико» располагается на третьей строчке. В последнем матче подопечные Диего Симеоне на своем поле уверенно разобрались с «Жироной» со счетом 3:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Кьеза дал ответ «Барселоне» Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.08.24 в 22:30
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
1.83 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
12:54 · Испания. Ла Лига
Эндрик оставил послание критикам после победы «Реала»
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне выбрал для Альвареса две позиции в «Атлетико»
11:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправила своего футболиста в «Атлетико» официально
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Трент выглядел несчастным, а Слот наслаждался победой на «Энфилде»: о чём пишут мировые СМИ после прошедших туров
11:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о трансфере Витора Роке официально
10:51 · Испания. Ла Лига
Гризманн прокомментировал свой гол «Жироне»
10:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на стадионе «Реала» 1
10:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заключить новый выгодный контракт
09:47 · Испания. Ла Лига
Эндрик прокомментировал дебют за «Реал»
09:32 · Испания. Ла Лига
Эндрик забил один гол и стал рекордсменом «Реала»
08:48 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о дебюте Галлахера в «Атлетико»
08:40 · Испания. Ла Лига
Хамес договорился с мадридским клубом - это не «Реал»
08:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, где будет играть Мбаппе в «Реале»
07:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о новичке «Реала» Эндрике
07:28 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти сообщил, где будет играть Лунин
07:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Винисиус не ушёл из «Реала» 1
00:32 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» вспыхнул на стыке таймов и обыграл «Жирону»
25 Августа
22:07 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог распечатать ворота «Алавеса»
22:03 · Испания. Ла Лига
«Леганес» набрал три очка в матче с «Лас-Пальмасом»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
20:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» не без приключений разгромил «Вальядолид» 6
17:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 20
14:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус раздумывают о переезде в Саудовскую Аравию в следующем году слухи
13:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продала защитника 3
12:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» отклонил десять предложений по нападающему
Все новости
Рекомендуем