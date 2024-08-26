Защитник Клеман Ленгле перешел из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», французский игрок будет выступать за «матрасников» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В сезоне-2023/2024 Клеман играл в аренде за бирмингемскую «Астон Виллу». Защитник принял участие в 25 поединках и сделал результативную передачу.

После двух проведенных туров чемпионата Испании «Атлетико» располагается на третьей строчке. В последнем матче подопечные Диего Симеоне на своем поле уверенно разобрались с «Жироной» со счетом 3:0.