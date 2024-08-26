Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ

Бразильский форвард Неймар хотел вернуться в каталонскую «Барселону» этим летом. Об этом посредством социальных сетей информирует журналист Херард Ромеро.

По данным инсайдера, звездный нападающий предлагал свои услуги «сине-гранатовым», однако руководство клуба отказалось от трансфера. «Барселону» отпугнула травма футболиста, из-за которой он не выходил на поле с октября прошлого года. Кроме того, каталонцы вряд ли смогли бы удовлетворить требования бразильца по зарплате.

Неймар летом 2023 года переехал из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию. Нападающий сейчас является игроком «Аль-Хиляля».

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